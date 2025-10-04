Mercedes Cla 250+ | 10 giri del Grande raccordo anulare con una sola carica

Gazzetta.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una sfida strana quella a cui è stata sottoposta la nuova elettrica Mercedes Cla 250+ che ha compiuto 10 volte il giro del Gra romano con una singola carica della batteria. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

