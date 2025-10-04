Inter News 24 Mercato Inter, Romano lancia l’allarme: «Clausola valida anche per la prossima estate e dal quel che mi dicono.». Gli scenari per l’olandese. Il futuro di Denzel Dumfries, esterno destro nerazzurro, resta sotto osservazione in ottica mercato Inter. Nel suo contratto firmato nel 2024 con i nerazzurri, è presente una clausola rescissoria da 25 milioni di euro, valida per i club esteri, ma solo nel mese di luglio. Nonostante il pericolo di un trasferimento la scorsa estate, questo scenario si riproporrà anche nella prossima finestra di mercato. Secondo quanto riportato dal giornalista Fabrizio Romano, la clausola sarà attiva anche nel 2026. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Mercato Inter, Romano lancia l’allarme: «Clausola valida anche per la prossima estate e dal quel che mi dicono…»