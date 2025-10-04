Meraviglioso Lecce | soffre e vince a Parma con gol di Sottil Primo successo per DiFra
Se Eusebio Di Francesco fosse un regista, invece che un allenatore, probabilmente la prima vittoria del suo Lecce in questa Serie A l'avrebbe immaginata proprio così: bella, con una. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
In questa notizia si parla di: meraviglioso - lecce
#buongiornomondo !!!! Ph. Ringraziamo il nostro amico @Antonio De Lecce per questo meraviglioso scatto #torrepali #salento #torricostiere #puglia #italia - facebook.com Vai su Facebook
Meraviglioso Lecce: soffre e vince a Parma con gol di Sottil. Primo successo per DiFra - Se Eusebio Di Francesco fosse un regista, invece che un allenatore, probabilmente la prima vittoria del suo Lecce in questa Serie A l'avrebbe immaginata proprio così: bella, con ... Come scrive msn.com
Strepitoso Belotti: doppietta decisiva, il Cagliari vince 1-2 a Lecce - Alla presenza numero 350 in Serie A, la seconda col Cagliari, Andrea Belotti firma una doppietta decisiva: grande vittoria dei rossoblù in rimonta per 1- Scrive unionesarda.it