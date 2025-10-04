Meningococco l’appello dei pediatri | vaccinate bambini e adolescenti

Nelle ore in cui l’attenzione internazionale si concentra sulla Giornata mondiale contro la meningite, Sbircia la Notizia Magazine riprende l’appello di Martino Barretta, responsabile nazionale vaccini della Fimp. L’esperto ribadisce la necessità di immunizzare tempestivamente bambini e adolescenti contro il meningococco, patologia rara ma capace di colpire all’improvviso con conseguenze gravissime. Una minaccia silenziosa: perché . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Meningococco, l’appello dei pediatri: vaccinate bambini e adolescenti

In questa notizia si parla di: meningococco - appello

