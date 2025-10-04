Meloni | rinnovo sostegno a Trump su Gaza
9.45 "Seguo con grande attenzione gli sviluppi a Gaza e rinnovo il mio pieno sostegno agli sforzi del presidente Trump per portare la pace in Medioriente". Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio Meloni dopo che nella notte è arrivata l'apertura di Hamas al piano del presidente Usa. "La priorità per tutti deve essere ora giungere a un cessate il fuoco che conduca all'immediato rilascio di tutti gli ostaggi. L'Italia è pronta a fare la sua parte". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
