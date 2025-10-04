Meloni | rinnovo sostegno a Trump su Gaza

Servizitelevideo.rai.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

9.45 "Seguo con grande attenzione gli sviluppi a Gaza e rinnovo il mio pieno sostegno agli sforzi del presidente Trump per portare la pace in Medioriente". Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio Meloni dopo che nella notte è arrivata l'apertura di Hamas al piano del presidente Usa. "La priorità per tutti deve essere ora giungere a un cessate il fuoco che conduca all'immediato rilascio di tutti gli ostaggi. L'Italia è pronta a fare la sua parte". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: meloni - rinnovo

Gruber pronta per la nuova stagione di Otto e Mezzo: «Rinnovo l’invito a Meloni»

Rinnovo contratto scuola 2025, tra flessibilità, diritti e risorse: la sfida cruciale del governo Meloni per l’istruzione

meloni rinnovo sostegno trumpMeloni, sostegno a sforzi di Trump, pronti a fare la nostra parte - "La priorità per tutti deve essere ora giungere a un cessate il fuoco che conduca all'immediato rilascio di tutti gli ostaggi. Lo riporta ansa.it

Meloni "Sostegno a sforzi Trump, l'Italia pronta a fare la sua parte" - "Seguo con grande attenzione gli sviluppi a Gaza e rinnovo il mio pieno sostegno agli sforzi del Presidente Trump per portare la pace in Medio Oriente. Come scrive laprovinciacr.it

Cerca Video su questo argomento: Meloni Rinnovo Sostegno Trump