Meloni | rinnovo sostegno a Trump su Gaza

9.45 "Seguo con grande attenzione gli sviluppi a Gaza e rinnovo il mio pieno sostegno agli sforzi del presidente Trump per portare la pace in Medioriente". Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio Meloni dopo che nella notte è arrivata l'apertura di Hamas al piano del presidente Usa. "La priorità per tutti deve essere ora giungere a un cessate il fuoco che conduca all'immediato rilascio di tutti gli ostaggi. L'Italia è pronta a fare la sua parte". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it