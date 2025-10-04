Meloni vuole sapere i costi degli scioperi per Gaza e la Flotilla | Poi ne parlerò agli italiani
Giorgia Meloni vuole conoscere «i costi» degli scioperi e dei cortei per Gaza e per la Flotilla. E parla di un’«operazione politica» dietro le manifestazioni. «Fatemi sapere quali sono i costi esatti. Poi sarò io a parlarne agli italiani», ha detto ieri durante il Cdm. Subito dopo l’informativa di Matteo Salvini in cui si discuteva della mobilitazione nazionale generale convocata dai sindacati. Ma anche della possibilità di inasprire le multe per gli scioperi considerati illegali. Meloni e il costo degli scioperi per Gaza. Nel governo la Lega chiede di fissare cauzioni da far pagare agli organizzatori delle manifestazioni. 🔗 Leggi su Open.online
