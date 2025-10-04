Meloni scommette su Trump per la pace a Gaza | l’Italia è pronta a fare la sua parte
«La priorità è giungere a un cessate il fuoco che conduca all’immediato rilascio di tutti gli ostaggi. L’Italia rimane pronta a fare la sua parte». Con queste parole, affidate a un post su X, Giorgia Meloni ha espresso il proprio sostegno agli sforzi di Donald Trump per ristabilire la pace in Medio Oriente. La premier segue con «grande attenzione» gli sviluppi della crisi nella Striscia di Gaza e si schiera apertamente a favore del piano promosso dal presidente americano, considerandolo – nelle sue parole di pochi giorni fa – «una speranza per porre fine alla guerra e alla sofferenza della popolazione civile palestinese». 🔗 Leggi su Open.online
