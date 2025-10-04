Meloni risponde a contestatore ad Assisi | Ricordo che San Francesco insegnava rispetto e ascolto

(Agenzia Vista) Assisi, 04 ottobre 2025 "Ricordo che San Francesco insegnava il rispetto e l'ascolto degli altri", così la premier Meloni risponde al contestatore ad Assisi, in occasione della festa di San Francesco, Chigi Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Meloni risponde a contestatore ad Assisi: Ricordo che San Francesco insegnava rispetto e ascolto

