Meloni risponde a contestatore ad Assisi | Ricordo che San Francesco insegnava rispetto e ascolto

Iltempo.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Assisi, 04 ottobre 2025 "Ricordo che San Francesco insegnava il rispetto e l'ascolto degli altri", così la premier Meloni risponde al contestatore ad Assisi, in occasione della festa di San Francesco, Chigi Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it

