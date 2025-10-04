Meloni | Piano Trump una luce di pace che squarcia le tenebre Fiera del contributo dell' Italia

Ilmattino.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giorgia Meloni ad Assisi per la festa di San Francesco, patrono d'Italia, si dice fiera del contributo che l'Italia ha dato in Medio Oriente. «Il nostor Paese è in. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

meloni piano trump una luce di pace che squarcia le tenebre fiera del contributo dell italia

© Ilmattino.it - Meloni: «Piano Trump una luce di pace che squarcia le tenebre. Fiera del contributo dell'Italia»

In questa notizia si parla di: meloni - piano

Meloni:Gaza,Italia sostiene piano serio

Gemmato verso la promozione a Viceministro: il piano di Meloni per blindare la sanità - RETROSCENA

Il piano “segreto” Renzi-Franceschini: il gatto e la volpe sfidano il Pd e sognano Silvia Salis come anti-Meloni

meloni piano trump luceMeloni: «Piano Trump una luce di pace che squarcia le tenebre. Fiera del contributo dell'Italia» - Giorgia Meloni ad Assisi per la festa di San Francesco, patrono d'Italia, si dice fiera del contributo che l'Italia ha dato in Medio Oriente. Si legge su msn.com

meloni piano trump luceMeloni:i 'Il Piano di Pace Trump squarcia le tenebre' - Il piano, grazie alla mediazione" di Trump, "potrebbe essere accolto anche da Hamas, Questo potrebbe voler dire tornare alla pace. ansa.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Meloni Piano Trump Luce