Meloni | Piano Trump una luce di pace che squarcia le tenebre Fiera del contributo dell' Italia
Meloni:Gaza,Italia sostiene piano serio
Gemmato verso la promozione a Viceministro: il piano di Meloni per blindare la sanità - RETROSCENA
Il piano “segreto” Renzi-Franceschini: il gatto e la volpe sfidano il Pd e sognano Silvia Salis come anti-Meloni
Meloni: «Piano Trump una luce di pace che squarcia le tenebre. Fiera del contributo dell'Italia» - Giorgia Meloni ad Assisi per la festa di San Francesco, patrono d'Italia, si dice fiera del contributo che l'Italia ha dato in Medio Oriente. Si legge su msn.com
