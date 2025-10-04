Meloni | Piano di pace Usa per Gaza è una luce che squarcia le tenebre della guerra

(Agenzia Vista) Assisi, 04 ottobre 2025 “Il piano di pace statunitense già approvato da Israele, grazie alla mediazione di alcuni Paesi arabi, particolarmente del Qatar, che penso tutti dobbiamo ringraziare, potrebbe essere accolto anche da Hamas. Questo vorrebbe dire tornare finalmente alla pace in Medioriente, vedere cessare le sofferenze della popolazione civile palestinese, vedere il rilascio degli ostaggi israeliani trattenuti ormai da due lunghissimi anni. Una luce di pace squarcia le tenebre della guerra e abbiamo tutti il dovere di fare quanto è nelle nostre possibilità affinché questa preziosa e fragile opportunità abbia successo”. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Meloni: Piano di pace Usa per Gaza è una luce che squarcia le tenebre della guerra

In questa notizia si parla di: meloni - piano

Meloni:Gaza,Italia sostiene piano serio

Gemmato verso la promozione a Viceministro: il piano di Meloni per blindare la sanità - RETROSCENA

Il piano “segreto” Renzi-Franceschini: il gatto e la volpe sfidano il Pd e sognano Silvia Salis come anti-Meloni

VIDEO | Meloni ad Assisi: "Il piano di pace di Trump squarcia le tenebre". La premier: "Luce di speranza per la pace in Medio Oriente". #ANSA https://ansa.it/sito/notizie/politica/2025/10/04/melonii-il-piano-di-pace-trump-squarcia-le-tenebre_397d203e-df0e-48 - X Vai su X

Per il Garante è illegittimo. Meloni, rivoluzione nei weekend. Flotilla, proteste in tutta Italia. Piano Trump per Gaza, in Italia l’opposizione si divide. Hamas verso il sì. Attentato in sinagoga a Manchester. Il Consiglio dei ministri vara il piano di economia e finanza - facebook.com Vai su Facebook

Meloni alla festa di San Francesco: "Il piano di pace di Trump è una luce nelle tenebre. Italia in prima linea" - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, Interviene alla cerimonia per la festa di San Francesco, Patrono d’Italia ... affaritaliani.it scrive

Meloni artefice della pace (probabile) in Medio Oriente e 'ponte' tra Ue e Usa con Trump. La risposta della premier alle piazze di Schlein e Landini - L'uso della forza prevale in troppe occasioni, sostituendosi alla forza del diritto. Lo riporta affaritaliani.it