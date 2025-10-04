Meloni parla di un contributo al dialogo dell’Italia su Gaza E dice di esserne fiera
“Sono fiera del contributo al dialogo dato dall’Italia, in prima linea nell’aiuto umanitari e come interlocutore credibile, senza cadere nella trappola della contrapposizione frontale che molti invocano”. Lo ha detto la presidente del consiglio, Giorgia Meloni, alla festa di San Francesco, Patrono d’Italia, in corso ad Assisi, parlando di Gaza. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: meloni - parla
Dazi, parla Meloni: “Saremmo più deboli. L’Italia farà la sua parte”
Il carrello della spesa si è mangiato i salari. E Meloni parla d’altro
Vi spiego il feeling tra Meloni e von der Leyen su Ue e non solo. Parla Mauro
Bersani: "La gente non accetta di vedere massacrati dei bambini. Meloni, ma come ti permetti di parlare di 'weekend lungo'?" - Video - facebook.com Vai su Facebook
Meloni parla di weekend lungo per lo sciopero? Si ricorda la proposta del suo ministro Ciriani quando chiedeva di tenere chiuso il Parlamento per tutti i venerdì? - X Vai su X
Gaza, Meloni: «Non siamo caduti nella trappola della contrapposizione frontale» - «Sono fiera del contributo al dialogo dato dall'Italia, in prima linea nell'aiuto umanitario e come interlocutore credibile» ... Lo riporta msn.com
Meloni ad Assisi per San Francesco: «La pace si costruisce, non basta invocarla. Il piano Usa una luce nelle tenebre» - Ma quando la si costruisce con impegno, pazienza, efficacia e ragionevolezza”. msn.com scrive