Meloni parla di un contributo al dialogo dell’Italia su Gaza E dice di esserne fiera

Ilfattoquotidiano.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Sono fiera del contributo al dialogo dato dall’Italia, in prima linea nell’aiuto umanitari e come interlocutore credibile, senza cadere nella trappola della contrapposizione frontale che molti invocano”. Lo ha detto la presidente del consiglio, Giorgia Meloni, alla festa di San Francesco, Patrono d’Italia, in corso ad Assisi, parlando di Gaza. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

meloni parla di un contributo al dialogo dell8217italia su gaza e dice di esserne fiera

© Ilfattoquotidiano.it - Meloni parla di un “contributo al dialogo dell’Italia” su Gaza. E dice di esserne “fiera”

In questa notizia si parla di: meloni - parla

Dazi, parla Meloni: “Saremmo più deboli. L’Italia farà la sua parte”

Il carrello della spesa si è mangiato i salari. E Meloni parla d’altro

Vi spiego il feeling tra Meloni e von der Leyen su Ue e non solo. Parla Mauro

meloni parla contributo dialogoGaza, Meloni: «Non siamo caduti nella trappola della contrapposizione frontale» - «Sono fiera del contributo al dialogo dato dall'Italia, in prima linea nell'aiuto umanitario e come interlocutore credibile» ... Lo riporta msn.com

meloni parla contributo dialogoMeloni ad Assisi per San Francesco: «La pace si costruisce, non basta invocarla. Il piano Usa una luce nelle tenebre» - Ma quando la si costruisce con impegno, pazienza, efficacia e ragionevolezza”. msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Meloni Parla Contributo Dialogo