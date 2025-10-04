Meloni | Il piano di Trump squarcia le tenebre della guerra E ai contestatori | San Francesco insegnava anche il rispetto nell’ascolto – Il video

Un piano « prezioso e fragile » che potrebbe aprire uno spiraglio in uno dei conflitti più complessi del nostro tempo. Così  Giorgia Meloni  ha definito la proposta per la pace in  Medio Oriente  avanzata da Donald Trump, intervenendo oggi alle celebrazioni per la festa di  San Francesco, patrono d’Italia, ad Assisi. «È quanto ci auguriamo stia accadendo in Palestina – ha detto la presidente del Consiglio –. Il piano, grazie alla mediazione del presidente Trump, potrebbe essere accolto anche da Hamas. Questo potrebbe voler dire tornare alla pace. Una  luce che squarcia le tenebre. Abbiamo il dovere di fare quanto è nelle nostre possibilità perché questa opportunità abbia successo». 🔗 Leggi su Open.online

