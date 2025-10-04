Meloni e governo fiducia al top | quasi 50% di consensi dopo tre anni

La fotografia scattata alle soglie del terzo anniversario dell'esecutivo guidato da Giorgia Meloni restituisce un dato potente: quasi un elettore su due promuove tanto la premier quanto la sua squadra di governo. È quanto emerge dallo Human Index elaborato da Vis Factor in sinergia con EMG Different e verificato incrociando le fonti con l'agenzia stampa.

