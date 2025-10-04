Meloni e governo fiducia al top | quasi 50% di consensi dopo tre anni
La fotografia scattata alle soglie del terzo anniversario dell’esecutivo guidato da Giorgia Meloni restituisce un dato potente: quasi un elettore su due promuove tanto la premier quanto la sua squadra di governo. È quanto emerge dallo Human Index elaborato da Vis Factor in sinergia con EMG Different e verificato incrociando le fonti con l’agenzia stampa . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
In questa notizia si parla di: meloni - governo
Come va il governo Meloni? Il dibattito con Sallusti, Porro e Cruciani - Live
Fidanza (Ecr): "Meloni rilancia l'attenzione del Governo sul Mezzogiorno" – Il video
Un’Italia protetta è più forte e competitiva: governo Meloni promosso sulle polizze anti-catastrofe
L'annuncio del governo Meloni di voler trasformare il 4 ottobre in giornata festiva nazionale sembra denunciare l'ipocrisia di un omaggio solo formale: onorare San Francesco significa anche assumere i suoi insegnamenti, a cominciare dalla condanna della vi
#piazzapulita Flotilla, l'appello al Governo Meloni della giornalista Emanuela Pala: "Chiedano il rilascio immediato"
Sondaggi politici 2025/ Fiducia nel Governo +10% sul Pd: Meloni al 30%, stabile Salvini sopra Forza Italia - Demetra su Governo, opposizioni e fiducia nei leader: allungo del Centrodestra, non brilla il Centro.
Sondaggi, cala la fiducia nel governo Meloni: -5% da inizio anno. Quasi il 71% degli italiani appoggia la Flotilla - Continua a calare la fiducia degli italiani nel governo Meloni: dall'inizio dell'anno è passata dal 42% al 37%.