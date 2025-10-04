Meloni da Assisi | La pace non si invoca si costruisce Speriamo accada in Palestina
Il messaggio di pace di Giorgia Meloni, pronunciato ad Assisi durante le celebrazioni per la festa di San Francesco, risuona con una profonda convinzione: la pace non è un evento spontaneo né una mera speranza, ma il risultato di una costruzione attiva e determinata. La Presidente del Consiglio ha espresso l’auspicio che questo processo stia finalmente prendendo forma in Palestina, un luogo di sofferenza prolungata. La speranza è strettamente legata al piano di pace statunitense, un’iniziativa che, grazie alla mediazione cruciale di alcuni Paesi arabi, potrebbe trovare l’accoglienza persino di Hamas. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: meloni - assisi
La premier Meloni e il ministro Giuli il 4 ottobre ad Assisi per le celebrazioni di san Francesco
Festa San Francesco, ad Assisi il Presidente Meloni e il Ministro Giuli per il proiezione della vela di S.Matteo
San Francesco patrono d’Italia, l'annuncio dei frati del Sacro Convento: Giorgia Meloni ad Assisi
San Francesco torna festa nazionale. Ad Assisi, tra l'ulivo di Meloni e le preghiere per la pace https://ift.tt/R1ltopG https://ift.tt/KZMCNy1 - X Vai su X
Il giorno di San Francesco, da Assisi i messaggi di pace e speranza. Presente il Presidente Giorgia Meloni - facebook.com Vai su Facebook
Meloni ad Assisi: "Fiera del contributo italiano per il dialogo. Sosteniamo il piano Trump per Gaza" - "La pace non si materializza quando la si invoca ma quando si costruisce con impegno. Si legge su ilfoglio.it
Festa di San Francesco, Meloni ad Assisi: «Pace si costruisce con ragionevolezza» - di Chiara Fabrizi «La pace, ci ricorda sempre San Francesco, non si materializza quando la si invoca, ma quando si costruisce con impegno, pazienza, mettendo un mattone dopo l’altro, con la forza dell ... Segnala umbria24.it