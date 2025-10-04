Il messaggio di pace di Giorgia Meloni, pronunciato ad Assisi durante le celebrazioni per la festa di San Francesco, risuona con una profonda convinzione: la pace non è un evento spontaneo né una mera speranza, ma il risultato di una costruzione attiva e determinata. La Presidente del Consiglio ha espresso l’auspicio che questo processo stia finalmente prendendo forma in Palestina, un luogo di sofferenza prolungata. La speranza è strettamente legata al piano di pace statunitense, un’iniziativa che, grazie alla mediazione cruciale di alcuni Paesi arabi, potrebbe trovare l’accoglienza persino di Hamas. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Meloni da Assisi: “La pace non si invoca, si costruisce. Speriamo accada in Palestina”