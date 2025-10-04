Meloni cita San Francesco | La pace non arriva invocandola ma costruendola

«La pace, ci ricorda San Francesco, non si materializza quando si invoca, ma quando si costruisce con impegno e coraggio, mettendo un mattone dopo l’altro, con responsabilità e ragionevolezza». Lo ha detto la presidente del consiglio, Giorgia Meloni, alla festa di San Francesco, Patrono d’Italia, in corso ad Assisi. "Il piano pace di Trump squarcia le tenebre" «E' quanto ci auguriamo stia. 🔗 Leggi su Feedpress.me

