Giorgia Meloni ha voluto omaggiare San Francesco d’Assisi nel giorno della sua ricorrenza. Proprio pochi giorni fa il Parlamento ha reintrodotto la festività per il Santo patrono d’Italia. E la Premier, evidenziando la figura di pacificatore di Francesco, ne ha evidenziato il contributo essenziale per la pace e per il confronto con tutti, parlando del parallelo di queste ore con la possibile pace di Gaza. Non mancando di dare una lezione proprio su Francesco a chi la contestava. “La terza guerra mondiale a pezzi si sta consumando”. “ Francesco ha vissuto tempi tormentati come sono i nostri. La terza guerra mondiale combattuta a pezzi evocata da Papa Francesco, si sta consumando in modo spaventoso. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Meloni celebra San Francesco nel segno della svolta su Gaza: “La pace si costruisce: non basta invocarla”