Meloni ad Assisi | San Francesco stato un uomo di pace estremo ma non estremista – Il video

Open.online | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Assisi, 04 ottobre 2025 "E' la prima volta che partecipo a questa celebrazione. Per me è un onore. San Francesco è una delle figure identitarie più importanti della nostra storia, forse la principale". Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, parlando ad Assisi in occasione delle celebrazioni di San Francesco. "Oggi il popolo italiano rivolge lo sguardo qui perchè San Francesco è una delle figure dell'identità italiana. Ha lasciato un'impronta indelebile", sottolinea la premier, che poi aggiunge: "E' stato un uomo di azione, non amava i compromessi, i sotterfugi, era un uomo esigente. 🔗 Leggi su Open.online

