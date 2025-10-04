“ San Francesco non è stato un trovatore sognante, ma un uomo d’azione. Non amava i compromessi, le mezze verità e i sotterfugi. Era esigente come sono esigenti i santi. San Francesco è stato un uomo estremo, ma non un estremista, ha dato l’esempio della povertà, ma non quello della miseria, che lui e i suoi fratelli hanno sempre combattuto”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo ad Assisi in occasione delle celebrazioni per San Francesco, patrono d’Italia. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Meloni ad Assisi: "San Francesco è stato uomo estremo ma non estremista"