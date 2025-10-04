Meloni ad Assisi per San Francesco | Uomo di azione e dialogo non amava compromessi
La premier Giorgia Meloni ha partecipato per la prima volta alle celebrazioni di San Francesco, Patrono d'Italia, ad Assisi. Durante il suo intervento, la Presidente del Consiglio ha definito il santo di Assisi "una delle figure identitarie più importanti della nostra storia, forse la principale", sottolineando come si trattasse di un "uomo di azione" che "non amava i compromessi, i sotterfugi". L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
