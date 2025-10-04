Meghan Markle apparizione a sorpresa in prima fila all’attesissima sfilata di Balenciaga

Vanityfair.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La duchessa di Sussex è stata ospite, del tutto inaspettata, della sfilata Balenciaga Primavera-Estate 2026 che ha segnato il debutto di Pierpaolo Piccioli nel ruolo di direttore creativo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

