Meditazione idee e consigli per gli over | come praticare da soli

Per contrastare la frenesia che caratterizza il quotidiano la meditazione può trasportarci verso una condizione di calma e tranquillità. La pratica consapevole di questa tecnica punta a farci ottenere una maggiore consapevolezza delle emozioni e delle sensazioni, di tutto ciò che ci circonda con un'attenzione particolare per il respiro. In particolare al flusso di aria che viene immesso all'interno del corpo e a quello che viene espulso. Con l'obiettivo finale di liberare la mente così da raggiungere uno stato di pace interiore, consapevole e vigile. Una pratica adatta a tutti, over compresi. La meditazione offre molti benefici per il proprio benessere, ecco perché è importante affrontare correttamente questa pratica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

