Mediobanca Mps deposita la lista per il CdA con 12 nomi guidata da Melzi d' Eril CEO e Grilli Presidente assemblea il 28 ottobre
La composizione azionaria del nuovo Gruppo vede Delfin al 17,2 %, Tesoro al 4,8%, Gruppo Caltagirone al al 10,2%; al vertice della lista del CdA di Mediobanca il presidente Vittorio Grilli (ex ministro dell'Economia ed ex Presidente di JP Morgan Europa) e il nuovo ceo Alessandro Melzi d’Eril (ex ad. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Mediobanca, Mps deposita la lista per il CdA con 12 nomi, guidata da Melzi d'Eril CEO e Grilli Presidente, assemblea il 28 ottobre
