Medio Oriente | Meloni il piano di Trump squarcia le tenebre della guerra

AGI - "La pace non si materializza quando la si invoca ma quando la si costruisce. È quanto ci auguriamo stia accadendo in Palestina ", il piano di pace statunitense, grazie alla mediazione di alcuni Paesi arabi, "potrebbe essere accolto da Hamas ", "questo vorrebbe dire la fine della sofferenza, una luce di pace squarcia la tenebra della guerra ", "abbiamo tutti il dovere di supportare questi sforzi" di pace. Così la premier Giorgia Meloni, parlando ad Assisi nell'occasione delle celebrazioni della festa di San Francesco. "Sono fiera del contributo al dialogo che ha saputo dare l' Italia, senza cadere nella trappola della contraddizione", rileva.

Le Camere tornano al lavoro. Si riparte da Medio Oriente, difesa e Almasri

