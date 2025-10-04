Medio Oriente | Meloni il piano di Trump squarcia le tenebre della guerra

Agi.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AGI - "La  pace  non si materializza quando la si invoca ma quando la si costruisce. È quanto ci auguriamo stia accadendo in  Palestina ", il  piano di pace statunitense, grazie alla mediazione di alcuni Paesi arabi, "potrebbe essere accolto da  Hamas ", "questo vorrebbe dire la fine della sofferenza, una luce di  pace   squarcia la tenebra della  guerra ", "abbiamo tutti il dovere di supportare questi sforzi" di  pace. Così la premier  Giorgia Meloni, parlando ad  Assisi  nell'occasione delle celebrazioni della festa di  San Francesco. "Sono fiera del contributo al  dialogo  che ha saputo dare l' Italia, senza cadere nella trappola della contraddizione", rileva. 🔗 Leggi su Agi.it

medio oriente meloni il piano di trump squarcia le tenebre della guerra

© Agi.it - Medio Oriente: Meloni, il piano di Trump squarcia le tenebre della guerra

In questa notizia si parla di: medio - oriente

Le Camere tornano al lavoro. Si riparte da Medio Oriente, difesa e Almasri

Le Camere tornano al lavoro. Si riparte da Medio Oriente, difesa e Almasri

Medio Oriente, se anche le parole vanno in guerra

Gaza,Meloni: piano Trump è luce di pace, sono fiera apporto Italia - (askanews) – In Medio Oriente “una luce di pace squarcia la tenebra della guerra e dobbiamo fare tutti quanto nelle nostre possibilità perché questa preziosa e fragile opportunità abbia s ... Lo riporta askanews.it

medio oriente meloni pianoMeloni: «Piano Trump una luce di pace che squarcia le tenebre. Fiera del contributo dell'Italia» - Giorgia Meloni ad Assisi per la festa di San Francesco, patrono d'Italia, si dice fiera del contributo che l'Italia ha dato in Medio Oriente. Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Medio Oriente Meloni Piano