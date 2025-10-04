Medicina italiani svelano errori nascosti nelle cellule | Possibile ruolo in più malattie
Milano, 4 ott. (Adnkronos Salute) - Sono andati a caccia degli errori nascosti nelle cellule, per arrivare a intercettare meccanismi che potrebbero avere un ruolo nello sviluppo di diverse malattie, tra cui i tumori. Un team di ricercatori dell'università di Trento, insieme a colleghi dell'università di Milano-Bicocca firma uno studio che indaga sul funzionamento delle nanomacchine fondamentali degli organismi viventi, le proteine, che svolgono innumerevoli funzioni nel ciclo biologico della cellula. Il lavoro degli esperti suggerisce che modifiche chimiche in particolari posizioni delle proteine possono avvenire già in momenti precoci della loro sintesi e in zone inaccessibili. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: medicina - italiani
Campi Flegrei. . MEDICINA, ALLA CLINICA MEDITERRANEA FOCUS CON PRINCIPALI ESPERTI ITALIANI DELLE PATOLOGIE DEL CUOIO CAPELLUTO - facebook.com Vai su Facebook
Medicina, italiani svelano errori nascosti nelle cellule: "Possibile ruolo in più malattie" - Bicocca indaga su cosa accade in 'stazioni di sosta', stati intermedi in cui proteine si fermano durante ripiegamento Sono andati a caccia degli errori nascosti nelle ce ... Secondo adnkronos.com
Medicina: per «errori», 90 morti al giorno - Sarebbero da 30 a 35mila all'anno, circa 90 al giorno, i decessi provocati direttamente o indirettamente dagli errori dei medici o comunque dei sistemi di assistenza e cura. Secondo corriere.it