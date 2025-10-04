Medicina d’urgenza ai corsi in Lombardia coperti solo 82 posti su 117
I NUMERI. Scelte specializzazioni più remunerative o meno stressanti. Allarme per i pronto soccorso. Magnone e Marinoni: «Servono incentivi». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
In questa notizia si parla di: medicina - urgenza
Medicina d’urgenza e ricerca: "Il mestiere più bello del mondo al servizio dei deserti sanitari: così possiamo fare la differenza"
Borgomanero, nuova direttrice per il reparto di medicina d'urgenza
Isola d'Elba, nominati i nuovi primari: Norpoth (Nefrologia e Dialisi) e Dal Canto (Medicina e Chirurgia d'accettazione e d'urgenza)
La SIMEUP (Società Italiana di Medicina di Emergenza ed Urgenza Pediatrica) torna anche quest’anno in oltre 60 piazze italiane con “LE MANOVRE PER LA VITA”! Per tutti coloro che volessero imparare o semplicemente “ripassare” le tecniche - facebook.com Vai su Facebook
Medicina d’urgenza, ai corsi in Lombardia coperti solo 82 posti su 117 - Ai corsi di medicina d'urgenza in Lombardia coperti solo 82 posti su 117, scelte specializzazioni remunerative e meno stressanti. Secondo ecodibergamo.it
Medici di famiglia, in Lombardia il concorso per la scuola di formazione è un flop: “Mancheranno 140 camici bianchi” - Solo 306 candidati su 600 iscritti si sono presentati al concorso per la scuola di formazione, non coprendo i 390 posti disponibili ... Da ilfattoquotidiano.it