Medicina di genere al centro del congresso promosso dalla federazione degli ordini professionali

La medicina di genere come strumento fondamentale per costruire un sistema sanitario più equo, efficace e personalizzato è stata al centro dell'evento scientifico che si è svolto questa mattina presso l’aula magna dell’ordine dei medici di Reggio Calabria.La prima edizione del congresso nazionale. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Medicina di Genere: il 26 settembre un corso FAD per una Sanità più equa e personalizzata

Eccellenza nella ricerca. Un riconoscimento a Cona per la medicina di genere

Incontri di Medicina di Genere, La FNOMCeO a Reggio Calabria per un sanità più equa e personalizzata - Si è svolta questa mattina, presso l’Aula Magna dell’Ordine dei Medici di Reggio Calabria, la prima edizione del Congresso Nazionale “Incontri di Medicina di Genere sullo Stretto”, un evento di grande ... Riporta strettoweb.com

Congresso Medicina di genere: ecco i casi dove è essenziale un approccio di genere. Speranza: “Tema centrale per il futuro del Sistema Salute” - E molti altri abiti dove è essenziale un approccio di genere messi a fuoco in occasione del decimo Congresso della Società ... Secondo quotidianosanita.it