mean girls conquista il pubblico delle piattaforme di streaming

Il film Mean Girls continua a dimostrare che le tradizioni più iconiche sono destinate a sopravvivere nel tempo. Dopo quasi vent’anni dalla sua uscita, il film del 2004 si conferma tra i titoli più visti in streaming, mantenendo un ruolo centrale nella cultura popolare e nelle celebrazioni legate al cinema adolescenziale. il successo duraturo di Mean Girls. Fin dalla sua prima distribuzione, Mean Girls ha riscosso un enorme consenso, con ricavi superiori ai $130 milioni a livello mondiale. La versione teatrale del 2024 ha invece superato gli $84 milioni, dimostrando come questa commedia abbia saputo rinnovarsi e adattarsi alle nuove generazioni. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

