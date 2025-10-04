Dopo le prime cinque partita di campionato e due di Champions si è già parlato di crisi di McTominay. Ne ha scritto nei giorni corsi la Gazzetta sottolineando che lo scozzese sta avendo un inizio stagione non all’altezza del campionato scorso che è stato eccezionale. Il motivo è in parte addotto alla difficoltà di convivenza tra lui e De Bruyne. Dati alla mano però oggi Tuttosport smentisce queste voci. “Nel Napoli non esiste una crisi del gol da parte di nessuno degli interpreti, soprattutto quelli che hanno portato il terzo scudetto sulle maglie azzurre. A cominciare da McTominay, il cui raggio di azione è stato limitato dalla presenza di De Bruyne. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - McTominay ha segnato una sola rete quest’anno, ma è la media identica ad un anno fa (Tuttosport)