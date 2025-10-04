McKennie ancora titolare? Tudor pronto ad affidargli quel delicato ruolo | novità importanti verso Juve Milan di domani

McKennie ancora titolare? Il texano torna in mediana per l’emergenza: sarà lui ad affiancare Locatelli nel cuore del centrocampo bianconero. L’emergenza chiama, il jolly risponde. Per sopperire alla pesantissima assenza di Khéphren Thuram, Igor Tudor ha scelto l’uomo di maggior affidamento e dinamismo a sua disposizione: sarà Weston McKennie a prendere il posto del francese nel cuore del centrocampo della Juventus per la super sfida di domani contro il Milan. Come riportato da Tuttosport, il tecnico croato è pronto a rilanciare il texano nel suo ruolo naturale. McKennie Juve: una missione da incursore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

