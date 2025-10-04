McKennie ancora titolare? Tudor pronto ad affidargli quel delicato ruolo | novità importanti verso Juve Milan di domani
McKennie ancora titolare? Il texano torna in mediana per l’emergenza: sarà lui ad affiancare Locatelli nel cuore del centrocampo bianconero. L’emergenza chiama, il jolly risponde. Per sopperire alla pesantissima assenza di Khéphren Thuram, Igor Tudor ha scelto l’uomo di maggior affidamento e dinamismo a sua disposizione: sarà Weston McKennie a prendere il posto del francese nel cuore del centrocampo della Juventus per la super sfida di domani contro il Milan. Come riportato da Tuttosport, il tecnico croato è pronto a rilanciare il texano nel suo ruolo naturale. McKennie Juve: una missione da incursore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: mckennie - titolare
McKennie può tornare titolare nel derby d’Italia! Svelata l’ultimissima idea di Tudor e chi potrebbe fare spazio al texano
McKennie titolare in Juve Inter? Aumentano le quotazioni per vedere Weston dal 1?: la posizione del texano potrebbe stupire tutti
McKennie pronto a tornare titolare: lo statunitense in vantaggio su due compagni di squadra per una maglia per Juve Inter. Ultime
Chance da titolare per McKennie Oggi Thuram si è allenato parzialmente in gruppo, ed è quindi da considerare ancora in dubbio per la gara contro il Milan Secondo Sky Sport, in caso di forfait del francese, mister Tudor starebbe pensando di dare una ch - facebook.com Vai su Facebook
Chance da titolare per McKennie Secondo Sky Sport, in caso di forfait del francese, mister Tudor starebbe pensando di dare una chance da titolare a centrocampo al giocatore statunitense #JuveMilan #McKennie #Thuram #SpazioJ - X Vai su X
McKennie ancora titolare? Tudor pronto ad affidargli quel delicato ruolo: novità importanti verso Juve Milan di domani - Il texano torna in mediana per l’emergenza: sarà lui ad affiancare Locatelli nel cuore del centrocampo bianconero L’emergenza chiama, il jolly risponde. Segnala juventusnews24.com
McKennie può tornare titolare col Villarreal: nuovo ruolo per il texano, ecco dove potrebbe essere impiegato da Tudor. L’idea - McKennie è pronto a tornare titolare contro il Villarreal in Champions, affiancando Locatelli in mediana, con Thuram in gestione precauzionale La Juventus di Igor Tudor si prepara per il match decisiv ... Scrive juventusnews24.com