Maxi operazione antidroga a Parma | arrestato un 26enne con cocaina LSD hashish marijuana ed ecstasy

Operazione antidroga a Parma: arrestato un 26enne per spaccio, sequestrate varie sostanze e denaro. Controllate 56 persone e 23 auto. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Maxi operazione antidroga a Parma: arrestato un 26enne con cocaina, LSD, hashish, marijuana ed ecstasy

antidroga - parma

