maxi manifestazione pro gaza a roma

Cresce l'attesa e i timori di scontri per la maxi manifestazione pro Gaza di oggi a Roma, dove secondo gli organizzatori sono attese un milione di persone. Un appuntamento cerchiato di rosso dalla questura per tutelare la sicurezza di tutti. La posizione è nota: libertà di manifestare ma nessuna tolleranza con i violenti, specie dopo gli episodi registrati ieri in tutta Italia. La partenza del corteo, organizzato da una galassia di sigle e dei pro Pal, è prevista alle 14,30 da piazzale ostiense. Il percorso si snoda lungo viale Aventino, Circo Massimo, via Labicana per arrivare a San Giovanni. L'itinerario è di quelli collaudati, e prevede diverse zone cuscinetto per consentire vie di fuga in caso di scontri. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

