Maxi manifestazione pro Gaza a Roma

Tgcom24.mediaset.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cresce l'attesa e i timori di scontri per la maxi manifestazione pro Gaza di oggi a Roma, dove secondo gli organizzatori sono attese un milione di persone. Un appuntamento cerchiato di rosso dalla questura per tutelare la sicurezza di tutti. La posizione è nota: libertà di manifestare ma nessuna tolleranza con i violenti, specie dopo gli episodi registrati ieri in tutta Italia. La partenza del corteo, organizzato da una galassia di sigle e dei pro Pal, è prevista alle 14,30 da piazzale ostiense. Il percorso si snoda lungo viale Aventino, Circo Massimo, via Labicana per arrivare a San Giovanni. L'itinerario è di quelli collaudati, e prevede diverse zone cuscinetto per consentire vie di fuga in caso di scontri. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

maxi manifestazione pro gaza a roma

© Tgcom24.mediaset.it - Maxi manifestazione pro Gaza a Roma

In questa notizia si parla di: manifestazione - gaza

Gaza, manifestazione di solidarietà ai palestinesi in Cile

Torna in piazza la manifestazione “L’ultimo giorno di Gaza”

Manifestazione in piazza. Le campane per Gaza. Il vescovo: "Gridiamo pace"

maxi manifestazione pro gazaManifestazione pro Gaza, migliaia in arrivo da tutta Italia: rischio scontri e blocchi stradali - La città di Roma si prepara a vivere una giornata di massima allerta in vista della manifestazione nazionale pro- Scrive thesocialpost.it

maxi manifestazione pro gazaRoma, maxi corteo pro Palestina: stazione Termini blindata e metro chiusa, oltre 5mila in piazza fino a Piazza San Silvestro - Il cuore della protesta è stato piazza dei Cinquecento, di fronte alla stazione Termini, ribattezzata dagli attivisti “piazza Gaza” ... Riporta ilquotidianodellazio.it

Cerca Video su questo argomento: Maxi Manifestazione Pro Gaza