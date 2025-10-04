Maxi dazi Usa sulla pasta italiana? La potenziale stangata di Trump da oltre il 100%
Prima o poi doveva succedere. La guerra commerciale di Donald Trump ha puntato il suo mirino anche sulla pasta. A partire da gennaio potrebbe scattare un aumento dei dazi sull’importazione: un’aggiunta del 91,74% che, sommata all’attuale tariffa del 15%, porterebbe l’imposizione complessiva a quasi il 107%. All’origine di questa potenziale stangata c’è un’indagine del D ipartimento del Commercio americano, scaturita – come di consueto – da una revisione periodica richiesta da aziende concorrenti negli Stati Uniti, spesso riconducibili a gruppi italiani stessi. Il meccanismo è ormai noto: ogni anno l’amministrazione americana seleziona due aziende esportatrici per una revisione dettagliata dei costi e dei prezzi di vendita. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
