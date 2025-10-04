Mattia Liguori travolto e ucciso in bicicletta | tornava dalla manifestazione ProPal

Amava la musica, la chitarra in particolare, ma anche l'arte e i viaggi. Mattia Nicholas Liguori aveva 17 anni, ne avrebbe compiuti 18 il prossimo dicembre. È morto in un incidente stradale a Corso Francia alle 2 del mattino di giovedì 2 ottobre. Nel 2022, in quella strada, perse la vita Leonardo. 🔗 Leggi su Today.it

mattia liguori travolto uccisoTravolto e ucciso da un’auto a 17 anni: tornava da una manifestazione per la Flotilla - Il ragazzo stava attraversando le strisce pedonali in sella alla sua bicicletta in Corso Francia quando è stato falciato da una Volkswagen Golf all’altezza del civico 115A, direzione centro. Da livesicilia.it

mattia liguori travolto ucciso«Una petizione per il nostro amico Mattia, basta morti su Corso Francia»: raccolte già tremila firme - Gli amici del 17enne travolto e ucciso la notte di mercoledì, mentre tornava in bici dal corteo per la Palestina, chiedono al Comune la messa in sicurezza della pericolosa strada ... Lo riporta roma.corriere.it

