Matteo Renzi vuole chiudere Italia Viva
Matteo Renzi vuole archiviare l’esperienza di Italia Viva. E la Leopolda in programma sarà l’occasione per farlo. Questa edizione, sei anni dopo la prima, sarà l’ultima sotto le insegne del partito. Anche perché, spiega il Corriere della Sera, le ambizioni di arrivare al 10% sono rimaste tali. E con le elezioni politiche alle porte senza risultati per il Terzo Polo l’ex premier punta su Casa riformista. Ovvero un contenitore civico-centrista che è apparso alle ultime elezioni regionali. E potrebbe raccogliere il testimone di Iv. Addio a Italia Viva. «Il centrosinistra vincerà solo con un centro forte», dice Renzi. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: matteo - renzi
Renzi lascia Mondadori dopo parole di Pier Silvio: "La libertà ha un prezzo", l'ad di Mfe aveva detto: "Matteo ha perso credibilità"
Carceri al collasso, c’è la proposta di liberazione anticipata: impegno bipartisan a Rebibbia con Gianni Alemanno, il via libera anche di Matteo Renzi
"Giù le mani dalle Nitto Atp Finals di Torino": l'ira di Matteo Renzi dopo la finale di Wimbledon disertata dalle istituzioni
Leopolda 13 Vivaio Italia | L'intervento di apertura di Matteo Renzi - X Vai su X
#tagada Il piano Blair per Gaza? Matteo Renzi sottolinea l'ampio consenso internazionale ricevuto - facebook.com Vai su Facebook
Matteo Renzi vuole chiudere Italia Viva - L'ex premier ha pronto un nuovo contenitore: Casa Riformista L'articolo Matteo Renzi vuole chiudere Italia Viva proviene da Open. Lo riporta msn.com
Matteo Renzi, il video: “Mandateli a quel paese” - Durante un evento de L’Espresso, Matteo Renzi pubblica su X un video rivolto ai giovani: “Se non rischiate, siete giovani solo sulla carta”. Secondo newsmondo.it