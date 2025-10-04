Matteo Renzi vuole chiudere Italia Viva

Matteo Renzi vuole archiviare l’esperienza di Italia Viva. E la Leopolda in programma sarà l’occasione per farlo. Questa edizione, sei anni dopo la prima, sarà l’ultima sotto le insegne del partito. Anche perché, spiega il Corriere della Sera, le ambizioni di arrivare al 10% sono rimaste tali. E con le elezioni politiche alle porte senza risultati per il Terzo Polo l’ex premier punta su Casa riformista. Ovvero un contenitore civico-centrista che è apparso alle ultime elezioni regionali. E potrebbe raccogliere il testimone di Iv. Addio a Italia Viva. «Il centrosinistra vincerà solo con un centro forte», dice Renzi. 🔗 Leggi su Open.online