Matteo Renzi chiude Italia Viva Cosa è successo
Italia Viva addio. Matteo Renzi, in occasione della tredicesima edizione della Leopolda, è pronto ad archiviare l'esperienza centrista del partito che ha fondato nel 2019 per dar vita a Casa riformista, il nuovo contenitore che dovrebbe diventare la 'quarta gamba' del cosiddetto "campo largo". "Il centrosinistra vincerà solo con un centro forte", dice Matteo Renzi che punta ad arrivare al 10% e le prossime elezioni Regionali in Calabria e in Toscana saranno una prima prova per testare le potenzialità della nuova formazione politica. In Calabria, infatti, la soglia di sbarramento è al 5%, mentre in Toscana all’8%. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: matteo - renzi
Renzi lascia Mondadori dopo parole di Pier Silvio: "La libertà ha un prezzo", l'ad di Mfe aveva detto: "Matteo ha perso credibilità"
Carceri al collasso, c’è la proposta di liberazione anticipata: impegno bipartisan a Rebibbia con Gianni Alemanno, il via libera anche di Matteo Renzi
"Giù le mani dalle Nitto Atp Finals di Torino": l'ira di Matteo Renzi dopo la finale di Wimbledon disertata dalle istituzioni
Il ministro dell’Interno a colloquio con Matteo Renzi apre la tredicesima edizione della kermesse del leader di Italia Viva. “Il Cpr in Toscana? E’ previsto. La Regione va sentita ma non ha responsabilità” - facebook.com Vai su Facebook
Leopolda 13 Vivaio Italia | L'intervento di apertura di Matteo Renzi - X Vai su X
Matteo Renzi sta per chiudere Italia Viva, già pronta la nuova realtà politica dell’ex premier: il progetto - Dal palco della Leopolda, Matteo Renzi ha annunciato la fine di Italia Viva: i dettagli sul nuovo progetto politico dell’ex premier ... Segnala virgilio.it
Chi c’è (e chi no) alla Leopolda di Matteo Renzi - Da Crosetto a Osho, passando per Sala, Bonaccini, Gualtieri e Fumarola: tutti gli ospiti (scomodi e meno scomodi) della Leopolda di Matteo Renzi ... policymakermag.it scrive