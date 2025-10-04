Matteo Renzi chiude Italia Viva Cosa è successo

Italia Viva addio. Matteo Renzi, in occasione della tredicesima edizione della Leopolda, è pronto ad archiviare l'esperienza centrista del partito che ha fondato nel 2019 per dar vita a Casa riformista, il nuovo contenitore che dovrebbe diventare la 'quarta gamba' del cosiddetto "campo largo". "Il centrosinistra vincerà solo con un centro forte", dice Matteo Renzi che punta ad arrivare al 10% e le prossime elezioni Regionali in Calabria e in Toscana saranno una prima prova per testare le potenzialità della nuova formazione politica. In Calabria, infatti, la soglia di sbarramento è al 5%, mentre in Toscana all’8%. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

