Matteo Arnaldi non riesce a superare Davidovich Fokina e saluta Shanghai al 2° turno

Oasport.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si chiude con la sconfitta al secondo turno il Masters 1000 di Shanghai per Matteo Arnaldi. Il sanremese deve cedere a un’ottima versione di Alejandro Davidovich Fokina: lo spagnolo porta a casa un 6-4 6-4 che è anche lo specchio del suo valido stato di forma. L’iberico avrà ora probabilmente di fronte Daniil Medvedev, ammesso che il russo riesca a battere il ceco Dalibor Svrcina più in là nella giornata. Sull’1-1 del primo set Arnaldi è già costretto a salvare due palle break e a constatare un fatto: Davidovich Fokina è carico, molto carico. Cosa che lo spagnolo dimostra ulteriormente sul 2-2, alzando ancora il ritmo e riuscendo a strappare la battuta al sanremese. 🔗 Leggi su Oasport.it

matteo arnaldi non riesce a superare davidovich fokina e saluta shanghai al 2176 turno

© Oasport.it - Matteo Arnaldi non riesce a superare Davidovich Fokina e saluta Shanghai al 2° turno

In questa notizia si parla di: matteo - arnaldi

Matteo Arnaldi cancella 4 match-point ed elimina Altmaier nel 1° turno a Washington. Sarà derby contro Sonego

ATP Washington 2025, Matteo Arnaldi piega Lorenzo Sonego e approda agli ottavi

Come cambia il tabellone di Matteo Arnaldi a Toronto con l’eliminazione di Fonseca: occasione da capitalizzare

matteo arnaldi riesce superareArnaldi avanza a Shanghai, battuto il giovane Sakamoto. Chi affronta ora - 73 del ranking Atp, batte il classe 2006 Rei Sakamoto con il punteggio di 7- Lo riporta tuttosport.com

Matteo Arnaldi esordisce con una vittoria a Shanghai. Battuto il giapponese Sakamoto - Il tennista ligure ha sconfitto al primo turno il giapponese Rei Sakamoto, numero 180 della ... Come scrive oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Matteo Arnaldi Riesce Superare