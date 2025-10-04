Matteo Arnaldi non riesce a superare Davidovich Fokina e saluta Shanghai al 2° turno
Si chiude con la sconfitta al secondo turno il Masters 1000 di Shanghai per Matteo Arnaldi. Il sanremese deve cedere a un’ottima versione di Alejandro Davidovich Fokina: lo spagnolo porta a casa un 6-4 6-4 che è anche lo specchio del suo valido stato di forma. L’iberico avrà ora probabilmente di fronte Daniil Medvedev, ammesso che il russo riesca a battere il ceco Dalibor Svrcina più in là nella giornata. Sull’1-1 del primo set Arnaldi è già costretto a salvare due palle break e a constatare un fatto: Davidovich Fokina è carico, molto carico. Cosa che lo spagnolo dimostra ulteriormente sul 2-2, alzando ancora il ritmo e riuscendo a strappare la battuta al sanremese. 🔗 Leggi su Oasport.it
Nuovo best ranking per @Lucianodarderi_ , che arriva al #RolexShanghaiMasters da numero 29, mai così in alto Staccati i best ranking di Matteo #Arnaldi (2024) e Gianni Ocleppo (1979) Nel mirino il best ranking di Potito Starace , n°
OK ARNALDI! Parte col piede giusto a Shanghai Matteo Arnaldi che batte in due set Sakamoto per 7-6/6-4. Al secondo turno se la vedrà con Davidovich Fokina.
Arnaldi avanza a Shanghai, battuto il giovane Sakamoto. Chi affronta ora - 73 del ranking Atp, batte il classe 2006 Rei Sakamoto con il punteggio di 7-
Matteo Arnaldi esordisce con una vittoria a Shanghai. Battuto il giapponese Sakamoto - Il tennista ligure ha sconfitto al primo turno il giapponese Rei Sakamoto, numero 180 della ...