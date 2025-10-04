Matteo Arnaldi non riesce a superare Davidovich Fokina e saluta Shanghai al 2° turno

Si chiude con la sconfitta al secondo turno il Masters 1000 di Shanghai per Matteo Arnaldi. Il sanremese deve cedere a un’ottima versione di Alejandro Davidovich Fokina: lo spagnolo porta a casa un 6-4 6-4 che è anche lo specchio del suo valido stato di forma. L’iberico avrà ora probabilmente di fronte Daniil Medvedev, ammesso che il russo riesca a battere il ceco Dalibor Svrcina più in là nella giornata. Sull’1-1 del primo set Arnaldi è già costretto a salvare due palle break e a constatare un fatto: Davidovich Fokina è carico, molto carico. Cosa che lo spagnolo dimostra ulteriormente sul 2-2, alzando ancora il ritmo e riuscendo a strappare la battuta al sanremese. 🔗 Leggi su Oasport.it

