Mattarella visita il Centro di adroterapia oncologica di Pavia | La vita e la salute sono le vere alternative

Pavia, 4 ottobre 2025 – “ Una strada alternativa a quella che ci induce a tante preoccupazioni in questo periodo, è possibile”. Visitando il Centro nazionale di adroterapia oncologica, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha preso la parola per parlare della difficile situzione internazionale. “Non è fuori contesto visitare il Cnao in un momento complicato come quello che stiamo vivendo – ha detto – tra guerre, violenze, contrapposizioni accese, intolleranze, stragi, in un momento di questo genere da qui emerge, da quello che fa il Cnao, giorno per giorno, senza interruzione, un messaggio su quel che l’umanità richiede, su quel che si propone per andare incontro alle esigenze vere degli uomini di questo mondo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Mattarella visita il Centro di adroterapia oncologica di Pavia: “La vita e la salute sono le vere alternative”

In questa notizia si parla di: mattarella - visita

Mattarella va in visita in Slovenia e l’Italia cede la pala di Carpaccio

Colleferro, martedì 16 il Presidente Mattarella in visita alla città in ricordo di Willy

Colleferro. È ufficiale! Martedì 16 Settembre il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà in visita in città. Annullato il mercato settimanale

Pavia, il Presidente Mattarella visita i nuovi spazi del Centro Nazionale di Androterapia Oncologica e incontra il personale e i pazienti - X Vai su X

Mattarella all'università di Baku, oggi termina la visita in Azerbaijan. Secondo e ultimo giorno del viaggio del Presidente della Repubblica. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

Mattarella visita il Centro di adroterapia oncologica di Pavia: “La vita e la salute sono le vere alternative” - Visitando il Centro nazionale di adroterapia oncologica, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha preso la parola per parlare della difficile situzione internazionale. Si legge su ilgiorno.it

Mattarella in visita al Cnao: «Questo è un luogo di speranza» - Pavia «Questo è un luogo di speranza e di successo della speranza» ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando una rappresentanza del personale medico e dei pazienti ad ... Secondo laprovinciapavese.gelocal.it