Mattarella | la lotta alla mafia è lotta per democrazia e libertà
Roma, 4 ott. (askanews) – “La lotta alla mafia e alle diverse forme di criminalità organizzata è lotta per la democrazia, per consentire alla società di operare e vivere liberamente, senza l’oppressione di poteri occulti condizionanti lo sviluppo”. Lo afferma il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in un messaggio inviato al presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati Cesare Parodi, in occasione dell’incontro ‘Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, Francesca Morvillo: giustizia è democrazia’. “Il Maxiprocesso di Palermo – prosegue il capo dello Stato – costituisce una tappa fondamentale nella storia della giustizia italiana e della lotta alla criminalità organizzata. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
