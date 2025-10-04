Matera violento schianto tra auto e camion | morti 4 uomini altri 6 feriti
Le immagini che provengono dal luogo dell'incidente sono catastrofiche. Secondo una prima ricostruzione, i 10 feriti viaggiavano tutti insieme all'interno della stessa auto. Come riporta Ansa, si tratterebbe di una Reanult Scenic da sette posti, che avrebbe riportato gravi danni nell'incidente.
Matera, albero colpito da un fulmine durante violento temporale cade su un auto: morto Nicola Pipio, 29 anni, altri tre passeggeri feriti
