Matera violento schianto tra auto e camion | morti 4 uomini altri 6 feriti

Ildifforme.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le immagini che provengono dal luogo dell'incidente sono catastrofiche. Secondo una prima ricostruzione, i 10 feriti viaggiavano tutti insieme all'interno della stessa auto. Come riporta Ansa, si tratterebbe di una Reanult Scenic da sette posti, che avrebbe riportato gravi danni nell'incidente. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

matera violento schianto tra auto e camion morti 4 uomini altri 6 feriti

© Ildifforme.it - Matera, violento schianto tra auto e camion: morti 4 uomini, altri 6 feriti

In questa notizia si parla di: matera - violento

Matera, albero colpito da un fulmine durante violento temporale cade su un auto: morto Nicola Pipio, 29 anni, altri tre passeggeri feriti

matera violento schianto autoIncidente a Matera, in dieci nella stessa auto si schiantano contro un camion: morti quattro pakistani - Quattro uomini di nazionalità pakistana sono morti in un incidente stradale avvenuto, per cause in fase di accertamento, a Scanzano Jonico (Matera), sulla Fondovalle dell'Agri. Segnala ilgazzettino.it

matera violento schianto autoSi schiantano con l’auto contro un camion: 4 morti e 5 feriti a Scanzano Jonico - Quattro persone sono morte in un incidente avvenuto nel pomeriggio sulla strada statale 598 di Fondovalle dell'Agri, nel territorio di Scanzano Jonico ... Da fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Matera Violento Schianto Auto