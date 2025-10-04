Matera scontro tra auto e camion | quattro morti

Tragedia lungo la strada statale 598 Fondovalle dell’Agri, nei pressi di Scanzano Jonico, in provincia di Matera, dove quattro persone di nazionalità pachistana hanno perso la vita in un grave incidente. A scontrarsi, per cause ancora in fase di accertamento, sono stati un camion e una Renault Scenic grigia con sette posti, sulla quale viaggiavano in dieci. L’impatto, particolarmente violento, è stato fatale per quattro occupanti del veicolo. Gli altri sei passeggeri, tutti rimasti feriti, sono stati soccorsi in condizioni gravi e trasferiti d’urgenza in diversi ospedali della Basilicata anche con l’intervento dell’elisoccorso. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Matera, scontro tra auto e camion: quattro morti

