Matera – Una giornata nera, nerissima. Il cahier de doleance delle morti bianche sta diventando un bollettino di morte. In Val d’Agri, quattro braccianti agricoli pakistani perdono la vita, uno è in fin di vita, e altri cinque versano in condizioni serie all’ospedale di Policoro, per un incidente che si sarebbe potuto evitare. Quattro uomini di nazionalita' pakistana sono morti in un incidente stradale avvenuto, per cause in fase di accertamento, a Scanzano Jonico (Matera), sulla Fondovalle dell'Agri, 4 ottobre 2025. ANSAUS VIGILI DEL FUOCO +++FOTO DIFFUSA DALL'UFFICIO STAMPA - USARE SOLO PER ILLUSTRARE OGGI LA NOTIZIA INDICATA NEL TITOLO - NON ARCHIVIARE - NON VENDERE - NON USARE PER FINI NON GIORNALISTICI - NPK+++ La ricostruzione dell’incidente. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Matera, la strage dei braccianti di fragole ammassati nel van: 4 morti e sei feriti dopo il lavoro nei campi