Matera in 10 su un’auto da sette posti Quattro morti in un incidente contro un camion
Scanzano Ionico (Matera), 4 ottobre 2025 – Quattro uomini di nazionalità pakistana sono morti in un incidente stradale avvenuto, per cause in fase di accertamento, a Scanzano Jonico (Matera), sulla Fondovalle dell'Agri. Secondo quanto si è appreso, i quattro viaggiavano insieme ad altre sei persone (rimaste ferite), quindi in dieci, in un'auto da sette persone che si è scontrata con un camion. Sul posto i Vigili del Fuoco, le forze dell'ordine e il 118 che ha trasportato in feriti in ospedale. Quattro uomini di nazionalita' pakistana sono morti in un incidente stradale avvenuto, per cause in fase di accertamento, a Scanzano Jonico (Matera), sulla Fondovalle dell'Agri, 4 ottobre 2025. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Matera, albero cade su un'auto: muore un ragazzo, tre feriti gravi
Maltempo a Matera, albero cade su auto: un morto e tre feriti in gravi condizioni
Maltempo a Matera, albero cade su un'auto: un morto e tre feriti in gravi condizioni
Alta velocità fatale: il giovane centauro di Matera perde la vita, i due ragazzi alla guida dell’auto illesi - facebook.com Vai su Facebook
AUTO SBATTE CONTRO CINGHIALE SULLA STRADA PROVINCIALE 8 MATERA-GRASSANO, FERITI CONDUCENTE E ANIMALE - X Vai su X
