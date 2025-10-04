Matera in 10 su un’auto da sette posti Quattro morti in un incidente contro un camion

Quotidiano.net | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scanzano Ionico (Matera), 4 ottobre 2025 – Quattro uomini di nazionalità pakistana sono morti in un incidente stradale avvenuto, per cause in fase di accertamento, a Scanzano Jonico (Matera), sulla Fondovalle dell'Agri. Secondo quanto si è appreso, i quattro viaggiavano insieme ad altre sei persone (rimaste ferite), quindi in dieci, in un'auto da sette persone che si è scontrata con un camion. Sul posto i Vigili del Fuoco, le forze dell'ordine e il 118 che ha trasportato in feriti in ospedale. Quattro uomini di nazionalita' pakistana sono morti in un incidente stradale avvenuto, per cause in fase di accertamento, a Scanzano Jonico (Matera), sulla Fondovalle dell'Agri, 4 ottobre 2025. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

