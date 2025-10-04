Matera auto si scontra con un camion | quattro morti

Tgcom24.mediaset.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I 4 uomini viaggiavano insieme ad altre sei persone (rimaste ferite), quindi in dieci, in un'auto omologata per sette persone. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

matera auto si scontra con un camion quattro morti

Matera, auto si scontra con un camion: quattro morti

matera auto scontra camionIncidente a Matera, in dieci in una sola auto si schiantano contro un camion: morti quattro pakistani - Secondo quanto si è appreso, i quattro viaggiavano insieme ad altre sei persone (rimaste ferite), quindi in dieci, in un'auto da sette persone ... Segnala ilmessaggero.it

Matera, auto si scontra con un camion: quattro morti - E' di quattro morti il bilancio di un incidente stradale avvenuto, per cause in fase di accertamento, a Scanzano Jonico (Matera), sulla Fondovalle dell'Agri. msn.com scrive

