Matera auto si scontra con un camion | quattro morti
I 4 uomini viaggiavano insieme ad altre sei persone (rimaste ferite), quindi in dieci, in un'auto omologata per sette persone. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Matera, albero cade su un'auto: muore un ragazzo, tre feriti gravi
Incidente a Matera, in dieci in una sola auto si schiantano contro un camion: morti quattro pakistani - Secondo quanto si è appreso, i quattro viaggiavano insieme ad altre sei persone (rimaste ferite), quindi in dieci, in un'auto da sette persone ... Segnala ilmessaggero.it
Matera, auto si scontra con un camion: quattro morti - E' di quattro morti il bilancio di un incidente stradale avvenuto, per cause in fase di accertamento, a Scanzano Jonico (Matera), sulla Fondovalle dell'Agri. msn.com scrive