Masters 1000 Shanghai Sinner non sbaglia Batte all’esordio il tedesco Altmaier 6-3 6-3

Inizia così il debutto di Jannik Sinner al Masters 1000 di Shanghai. L’azzurro, numero 2 del mondo ha affrontato al secondo turno il tedesco Daniel Altmaier, 49 del ranking Atp. Sinner ha vinto 6-3 il primo set e per il secondo ha totalizzato 6-3. Come sono andati gli altri italiani. Bene Lorenzo Musetti, che ha battuto in due set l’argentino Francisco Comesana (62 Atp) e ora sfiderà al terzo turno Luciano Darderi, che ha battuto il cinese Yunchaokete Bu (121). Niente da fare per Matteo Arnaldi, sconfitto dallo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina (20 Atp). L'articolo Masters 1000 Shanghai, Sinner non sbaglia. 🔗 Leggi su Open.online