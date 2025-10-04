Masters 1000 Shangai Sinner inizia con una vittoria | battuto Altmaier

La difesa del titoli di Sinner a Shangai inizia con un successo su Altmaier. Doppio 6-3 al tedesco e Griekspoor ai sedicesimi. Match senza storia quello dei trentaduesimi di finale tra Daniel Altmaier e Jannik Sinner. Il n°2 del ranking mondiale ATP ha superato il tedesco n°49 del ranking con un netto 6-3 6-3 in circa un’ora e mezza. L’italiano ha superato così l’ostacolo Altmaier, in un modo meno complicato rispetto ai precedenti. Adesso, Jannik Sinner è ai sedicesimi di finale. Masters 1000 Shangai, Sinner-Griekspoor ai sedicesimi di finale. Non una partita scontata quella che avrà di fronte Jannik Sinner. 🔗 Leggi su Sportface.it