Masters 1000 Shangai Sinner inizia con una vittoria | battuto Altmaier
La difesa del titoli di Sinner a Shangai inizia con un successo su Altmaier. Doppio 6-3 al tedesco e Griekspoor ai sedicesimi. Match senza storia quello dei trentaduesimi di finale tra Daniel Altmaier e Jannik Sinner. Il n°2 del ranking mondiale ATP ha superato il tedesco n°49 del ranking con un netto 6-3 6-3 in circa un’ora e mezza. L’italiano ha superato così l’ostacolo Altmaier, in un modo meno complicato rispetto ai precedenti. Adesso, Jannik Sinner è ai sedicesimi di finale. Masters 1000 Shangai, Sinner-Griekspoor ai sedicesimi di finale. Non una partita scontata quella che avrà di fronte Jannik Sinner. 🔗 Leggi su Sportface.it
#Tennis #RolexShanghaiMasters Al Masters 1000 di Shangai Jannik #Sinner batte il tedesco #Altmaier in due set per 6-3, 6-3. L'azzurro, fresco di vittoria nell'Atp 500 di Pechino, domani sarà di nuovo in campo, per il terzo turno, contro Griekspoor Foto Ans - X Vai su X
Radio1 Rai. . #Tennis Promessa mantenuta: gli organizzatori del #RolexShanghaiMasters hanno realizzato una statua con #Sinner nelle vesti di guerriero dell'esercito di terracotta. Il campione, che al Masters 1000 di Shangai debutterà domani contro il ted - facebook.com Vai su Facebook
