Masters 1000 di Shanghai Sinner torna in campo con Altmaier | l’esordio nel torneo oggi 4 ottobre

Shanghai, 4 ottobre 2025 – Jannik Sinner debutta nel Masters 1000 di Shanghai e affronta oggi, sabato 4 ottobre, il tedesco Daniel Altmaier, numero 49 del mondo, nel secondo turno del torneo. L’azzurro torna così in campo (in un match visibile in diretta tv e streaming) dopo il successo nell’Atp 500 di Pechino e la finale dominata contro l’americano Learner Tien. Ecco orario, precedenti tra i due e dove vedere il match in tv e streaming. Sinner-Altmaier, orario e precedenti. Il match tra Sinner e Altmaier inizierà non prima delle 12:30 ora italiana. Sarà la terza sfida tra i due: fin qui, i precedenti raccontano una vittoria per parte. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

