Masters 1000 di Shangai 2025 Sinner-Griekspoor | orario e dove vedere la sfida

4 ottobre 2025

Shangai, 4 ottobre 2025 - Dopo il tedesco  Daniel Altmaier, battuto con un doppio 6-3, sulla strada di Jannik Sinner al Masters 1000 di Shangai c'è Tallon Griekspoor, reduce dall'affermazione ai danni dell'americano Jenson Brooksby (6-1, 1-6, 6-1) e pronto a scontarsi con l'italiano nel match valido per il terzo turno del torneo. Classe '96, l’olandese occupa, attualmente, la posizione n. 31 della classifica mondiale e, nel corso della sua carriera, si è aggiudicato tre titoli Atp, compreso quello vinto quest’anno sull’erba di Maiorca.  I precedenti. Sinner e Griekspoor si sono sfidati fino a questo momento in sei occasioni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

