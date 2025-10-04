Masterpieces dell’orrore ispirati a ed gein e la nuova serie Netflix disponibile ora
La recente uscita della terza stagione di Monster, serie firmata da Ryan Murphy, ha portato nuovamente l’attenzione sulla figura di Ed Gein. Questo personaggio, noto come il “Macellaio di Plainfield”, è stato fonte di ispirazione per numerosi capolavori dell’horror, grazie ai suoi crimini e alla sua storia inquietante. In questo approfondimento si analizzerà la rappresentazione del serial killer nella nuova produzione Netflix, i collegamenti con il mondo cinematografico e le principali interpretazioni artistiche che ne sono derivate. la trama e il contesto della serie “monster”. una narrazione oscura e realistica sui crimini di ed gein. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it