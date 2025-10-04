Mastella | Con Air da gennaio abbonamento gratuito anche per gli studenti fortorini
Tempo di lettura: < 1 minuto “Ho avuto un colloquio con l’amministratore unico di Air Anthony Acconcia, poiché numerosi amministratori e cittadini del Fortore mi avevano segnalato un’anomalia: gli studenti fortorini non hanno potuto fruire in questi anni dell’abbonamento gratuito per studenti, misura varata dala Regione Campania per agevolare il diritto allo studio soprattutto degli studenti delle aree interne. Ciò è accaduto perché le ditte che servono quest’area del Sannio non avevano aderito alla misura di Unico Campania. E’ una situazione che cesserà definitivamente da gennaio 2026: in tutta la provincia di Benevento subentrerà Air e dunque anche gli studenti fortorini potranno godere, come è giusto di questa importante agevolazione”, lo scrive in una nota il sindaco di Benevento Clemente Mastella. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
