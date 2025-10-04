Massa ancora davanti alla tv per Francesca Fialdini | ' Ballando con le stelle' grande attesa
Massa, 4 ottobre 2025 – Grande attesa non solo tra il pubblico massese, per la seconda esibizione di Francesca Fialdini a 'Ballando con le stelle'. Lo show televisivo del sabato sera in onda alle ore 20.25 su Rai 1, seguito all'esordio da quasi tre milioni di spettatori. Occhi puntati sulla conduttrice del programma 'Da noi. a ruota libera' della domenica pomeriggio sulla stessa rete, che nella prima puntata della ventesima edizione dello show di danza condotto da Milly Carlucci, affiancata quest'anno da Massimiliano Rosolino, si è aggiudicata la vittoria in coppia con Giovanni Pernice, vincitore della scorsa edizione. 🔗 Leggi su Lanazione.it
